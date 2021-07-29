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Молдавского посла в России отозвали в Кишинев для консультаций

Отзыв Владимира Головатюка не касается отношений между Россией и Молдавией, сообщили в МИД республики

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Посол Молдавии в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций, касающихся работы представительства, сообщил ТАСС в четверг глава пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниэл Водэ.

"МИД отозвал в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный срок для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его работы", - сказал Водэ. Он подчеркнул, что отзыв Головатюка не касается отношений между двумя странами.

Сам посол отказался комментировать происходящее. Он был назначен на должность посла в 2020 году указом экс-президента страны Игоря Додона. Его предшественник на должности посла в России Андрей Негуца был отозван на фоне скандала вокруг попытки контрабанды партии анаболиков, которую пытались вывезти из Молдавии на автомобиле молдавского посольства в Москве.

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