В правящей партии Японии выступили за срочное проведение встречи Суги и Путина

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Участники совместного заседания комитета по внешней политике и других структур правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) выступили за срочное проведение встречи японского премьер-министра Ёсихидэ Суги с президентом России Владимиром Путиным в связи с состоявшейся 26 июля поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

"Необходимо заявить российской стороне, что мы не только протестуем [против поездки Мишустина на Итуруп], но и переполнены яростью, а также четко указать на недопустимость произошедшего", - заявил глава специального комитета ЛДП по вопросам территорий Ёситака Синдо. Кроме того, некоторые участники заседания раскритиковали подход правительства Японии к этой ситуации, подчеркивает Киодо.

26 июля посол РФ Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему был выражен протест в связи с поездкой Мишустина. Посол заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов. Кроме того, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил решительный протест Токио в связи с недружественными шагами по отношению к России.

В понедельник премьер-министр России начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа премьера началась с посещения особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Обратить в этой поездке особое внимание на Курильские острова премьеру поручил президент Владимир Путин. Глава государства напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.