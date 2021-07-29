В Киеве открестились от претензий главы фракции "Слуги народа" к США перед визитом

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Евгения Кравчук фактически дезавуировала высказывания главы этой фракции Давида Арахамии, который ранее заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится "на повышенных тонах" в связи с американско-германским соглашением по "Северному потоку - 2".

"По поводу "повышенных тонов", Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", - сказала депутат в четверг в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

По ее словам, "в первую очередь президент Украины заботится об интересах украинского народа". "Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США", - подчеркнула Кравчук.

Депутат также отметила необходимость тщательной подготовки визита. "В визитах на таком высоком уровне очень важную роль играет предварительная подготовка, - сказала она. - Мы ожидаем, что глава МИД Дмитрий Кулеба и председатель офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить этот визит. Во многом сыграет подготовительная работа".

Ранее на канале "Украина 24" Арахамия заявил, что во время намеченного на август визита в США Владимира Зеленского его встреча с Джо Байденом пройдет "на повышенных тонах", поскольку "США сегодня во многом недооценивают <...> удар, который они совершают", заключив соглашение с Германией по газопроводу "Северный поток - 2". Арахамии также принадлежит высказывание о недальновидности украинского руководства, отказавшегося от ядерного оружия. Он заявил, что, сохранив ядерный потенциал, страна могла бы в настоящее время шантажировать весь мир, с ней бы сейчас "разговаривали по-другому".

Соединенные Штаты и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2", в рамках которого Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию. При этом Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины, а власти США пообещали принять меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия".