Байден попросил Конгресс США продлить введенный из-за пандемии мораторий на выселение

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призывает Конгресс страны продлить действие моратория на выселение граждан, оказавшихся из-за вызванного пандемией кризиса без средств для оплаты жилья. Об этом сообщается в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отмечает, что "в течение почти 11 месяцев введенный Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США мораторий на выселение служил жизненно важной опорой для предотвращения того", чтобы арендаторы и члены их семей, лишившиеся из-за пандемии работы и постоянного источника дохода, оказались без жилья из-за невозможности оплачивать аренду.

Ранее, как напоминает Псаки, ЦКПЗ продлили действие указанного моратория до конца июля. "Учитывая распространение штамма "дельта", президент Байден решительно поддержал бы решение ЦКПЗ о дальнейшем продлении моратория <...> К сожалению, Верховный суд [США] ясно дал понять, что этот вариант больше не доступен. В июне, когда ЦКПЗ продлили мораторий до 31 июля, постановление Верховного суда гласило, что "ЦКПЗ потребуется четкое и конкретное разрешение Конгресса <...>, чтобы продлить действие моратория после 31 июля", - поясняет пресс-секретарь Белого дома. В связи с этим президент США "призывает Конгресс как можно скорее продлить мораторий, чтобы защитить оказавшихся в уязвимом положении арендаторов".

"Кроме того, он [Байден] попросил Министерство жилищного строительства и городского развития США, Минсельхоз и Министерство США по делам ветеранов продлить до конца сентября свои соответствующие моратории на выселение", - добавила Псаки. Байден также обратился к властям штатов с просьбой активизировать свои усилия по оказанию помощи арендаторам, в том числе в рамках принятого в США пакета мер по борьбе с пандемией и ее последствиями American Rescue Plan ("Американский план спасения").