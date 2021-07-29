ОПЗЖ потребовала осудить идеи главы фракции "Слуга народа" о "шантаже ядерным оружием"

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Заявление главы президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии о "шантаже ядерным оружием" демонстрирует моральное уродство представителей нынешней украинской власти. С таким заявлением выступила в четверг парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Это заявление ярко демонстрирует даже не крайний цинизм, а моральное уродство представителей нынешней украинской власти и глубину непонимания ими своей ответственности перед украинским народом и перед миром за собственные действия. Единственная цель внешней политики [президента Владимира] Зеленского и его окружения - постыдное стремление любой ценой, в том числе с помощью угрозы статусом ядерного государства, добиваться преференций, выпрашивать деньги, использовать другие страны и международные организации исключительно для выкачивания финансовых ресурсов. И для этого хороши все средства, в том числе и ядерный шантаж", - отмечается в заявлении.

В оппозиции подчеркнули, что "результатом неуемного попрошайничества, подкрепляемого постоянными угрозами, провокациями украинской власти на международном уровне, а также ее недоговороспособностью, узколобостью и невиданным дилетантством, уже стал факт переоценки и пересмотра отношений с Украиной со стороны зарубежных партнеров". "Осознав наглую, преступно-безответственную сущность нынешней украинской власти, ее неспособность мыслить рационально и стратегически, мировые лидеры сделали соответствующие выводы и все жестче требуют от официального Киева выполнения уже взятых на себя обязательств", - говорится в документе.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что выступает категорически против возведения в ранг государственной политики попрошайничества, вымогательства и шантажа. "Заявления господина Арахамии звучат дико и свидетельствуют о полном непонимании "слугами народа" приоритетов международной политики в сфере безопасности", - отмечает ОПЗЖ.

В заявлении отмечается, что власть Зеленского не имеет контроля над ядерным оружием. Тем не менее, подчеркивает ОПЗЖ, на территории Украины работает ряд атомных электростанций и других объектов атомной энергетики, которые "сегодня фактически уничтожаются из-за преступной политики власти, в том числе и для того, чтобы получить возможность шантажировать соседей атомной угрозой, что открыто планируют "слуги народа".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от фракции "Слуга народа" в Верховной раде "дать оценку позиции своего руководителя и осудить его идеи международного ядерного шантажа, угроз и террора".

Шантаж ядерным оружием

Глава президентской фракции Давид Арахамия в среду в эфире телеканала "Украина-24" заявил, что отказ Киева от ядерного оружия был фатальной ошибкой, а сохранив ядерный потенциал, страна бы могла в настоящее время шантажировать весь мир.

"Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание (ядерного оружия - прим. ТАСС), как сейчас это происходит во многих других странах", - заявил Арахамия.

После распада СССР в 1991 году Украина обладала внушительным ядерным потенциалом, однако в 1994 году ядерное оружие на Украине было ликвидировано в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Будапештский меморандум, или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.