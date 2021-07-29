Лукашенко освободил от должности постпреда Белоруссии при ЕС

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности постоянного представителя республики при Евросоюзе. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, сообщила его пресс-служба.

В сообщении указывается, что Михневич освобожден "от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора". Кроме того, он освобожден от должности посла Белоруссии в Бельгии и по совместительству в Люксембурге, отметили в пресс-службе.

Лукашенко 20 июля провел совещание по приоритетам внешней политики с участием руководителей белорусских диппредставительств. В ходе встречи Лукашенко предупредил "заблудших" белорусских дипломатов, что власти и впредь с предателями церемониться не будут. Президент поручил премьер-министру, главе своей администрации, главе МИД до конца года обратить особое внимание на кадры во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Лукашенко освободил от должности послов Белоруссии в Латвии Василия Марковича, в Словакии Игоря Лещеню, в Испании Павла Пустового, в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу Владимира Астапенко, которые поддержали протесты. Все они, а также экс-посол Белоруссии в Польше и Франции, ныне член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко лишены дипломатического ранга.