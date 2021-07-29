В Литве на полигоне Руднинкай началось размещение нелегальных мигрантов

ВИЛЬНЮС, 29 июля. /ТАСС/. Размещение мигрантов из стран Азии и Африки, нелегально проникших на территорию Литвы из соседней Белоруссии, началось в четверг на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД у деревни Руднинкай Шальчининкского района Литвы. Об этом с места события сообщило национальное радио LRT.

"Несколько автобусов с мигрантами прибыли к въезду на полигон. За происходящим наблюдали жители Руднинкай, однако никаких протестов по этому поводу выражено не было", - сообщила радиостанция.

Как заявил в четверг журналистам заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас, с жителями достигнут компромисс по размещению мигрантов на полигоне. "Было много дискуссий и споров, но по существу дела мы договорились, что полигон в Руднинкай является подходящим местом для приема мигрантов", - утверждал он.

На полигоне планируется построить палаточный лагерь на 1,5 тыс. человек. В самой деревне насчитывается около 500 жителей. Узнав об этих планах, в понедельник они провели акцию протеста. Как утверждала глава МВД Агне Билотайте, протест нельзя было считать мирным: протестующие заблокировали дорогу к месту установки палаток для нелегалов, ворвались на территорию полигона, набросились на должностных лиц, жгли автопокрышки. По данным полиции, трое полицейских получили при этом легкие телесные повреждения.

В свою очередь, от местных жителей поступило 12 заявлений о том, что они пострадали от действий полиции. Три человека утверждали, что против них был применен слезоточивый газ, после чего пришлось обращаться за помощью к медикам.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.