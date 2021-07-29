Глава МИД Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС ситуацию на границе с Арменией

БАКУ, 29 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил в четверг по телефону со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

"Стороны провели обмен мнениями по вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений (по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года) и текущей ситуацией в регионе. Спецпредставитель ЕС выразил обеспокоенность в связи с напряженностью на границе двух государств", - говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, Байрамов проинформировал собеседника о "провокациях, совершенных армянской стороной на границе". Он заявил, что азербайджанская армия "принимает ответные меры на эти военные провокации, Азербайджан защищает свои международные границы". "Было подчеркнуто, что Армения должна положить конец такому безответственному поведению и выполнять взятые на себя обязательства. Министр отметил, что Азербайджан не заинтересован в напряженности на границе и является сторонником решения этих вопросов дипломатическим путем", - указали в дипведомстве.

В среду, по данным обеих сторон, произошли интенсивные перестрелки на армяно-азербайджанской границе. По информации Баку, в результате были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван сообщил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных. В тот же день по инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля. Однако в четверг стороны сообщили о новых обстрелах своих позиций.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.