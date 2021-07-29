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Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские военные застрелили палестинца на Западном берегу реки Иордан

Столкновения между палестинцами и израильскими солдатами начались вслед за похоронами одиннадцатилетнего мальчика, убитого силовиками 28 июля на въезде в Бейт-Умар

КАИР, 29 июля. /ТАСС/. Двадцатилетний палестинец был застрелен израильскими военнослужащими во время стычек, произошедших на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило в четверг палестинское агентство WAFA.

"Двадцатилетний Шаукат Халед получил смертельные ранения в результате выстрелов оккупантов боевыми патронами в районе деревни Бейт-Умар к северу от города Хеврон. Он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где умер от полученных ран", - приводит агентство заявление палестинского Минздрава.

Столкновения между палестинцами и израильскими солдатами начались вслед за похоронами одиннадцатилетнего мальчика, убитого силовиками в среду на въезде в Бейт-Умар.

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца информировало о том, что 12 человек получили ранения в стычках с военнослужащими еврейского государства. По его данным, помимо огнестрельного оружия, солдаты активно применяют слезоточивый газ и шумовые гранаты.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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