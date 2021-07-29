Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 29 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар обсудили по телефону обстановку на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в четверг в дипведомстве Армении.

"В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация, сложившаяся в результате посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении. В этой связи Армен Григорян представил последствия наступательных действий ВС Азербайджана в последние дни в направлении армянских позиций, расположенных в Гегаркуникской области Армении. Было подчеркнуто, что параллельно с провокационными военными действиями Азербайджан выдвигает ложные территориальные и исторические претензии к Армении, которые направлены на подрыв региональной безопасности и мира", - говорится в сообщении.

Стороны обоюдно подчеркнули необходимость приложения всех необходимых усилий для деэскалации ситуации. "В этом контексте Армен Григорян подчеркнул необходимость немедленного и безоговорочного вывода Вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 12 мая", - сообщили в министерстве.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, в ходе беседы была также подчеркнута необходимость продолжительного и справедливого разрешения нагорнокарабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. "Собеседники отметили важность возвращения военнопленных и гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом. В этой связи Армен Григорян счел предосудительным уголовное преследование по ложным обвинениям в отношении армянских военнопленных в Азербайджане", - проинформировали в МИД.

В среду, по данным обеих сторон, на армяно-азербайджанской границе произошли интенсивные перестрелки. По информации Баку, в результате были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван сообщил о трех погибших и пяти раненых армянских военных. В тот же день по инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля. Однако в четверг стороны сообщили о новых обстрелах своих позиций.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.