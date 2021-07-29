Санду заявила, что новые власти Молдавии нуждаются в поддержке США

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) Молдавии, которая выиграла парламентские и президентские выборы, нуждается в поддержке США для реализации своей политической программы. Об этом заявила президент республики Майя Санду в четверг в ходе дебатов, организованных Германским фондом Маршалла Соединенных Штатов (организация признана нежелательной в России), конгрессменом Дэвидом Прайсом и заместителем помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом, информирует пресс-служба президента.

"Глава государства отметила, что Республика Молдова переживает исторический момент для своего дальнейшего развития, который необходимо максимально использовать. <…> Анонсированная [властью] повестка сложна и амбициозна, и поддержка партнеров по развитию, в том числе США, которые были одним из стратегических партнеров Республики Молдова в течение 29 лет, будет реальной помощью", - говорится в сообщении.

По словам президента, в планах новой власти масштабная борьба с коррупцией, реформирование судебной системы и прокуратуры, модернизация сфер образования и здравоохранения, а также политики в области сельского хозяйства и экологии. Кроме того, Санду заявила о необходимости дать толчок молдавской экономике. "Все это требует быстрых и решительных действий", - цитирует президента пресс-служба.

Учрежденная Санду Партия действия и солидарности получила по итогам досрочных выборов в парламент 11 июля 63 мандата из 101, что позволяет ей самостоятельно сформировать кабинет министров. В оппозиции к ПДС оказался Блок коммунистов и социалистов с 32 мандатами, в парламент также прошли 6 депутатов партии "Шор".