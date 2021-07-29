Блинкен заявил, что США усиливают связи с Афганистаном и Ираком

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты только усиливают свое взаимодействие с Кабулом и Багдадом, несмотря на вывод войск из Афганистана и прекращения своей боевой миссии в Ираке. Это утверждал в четверг госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Sky News Arabia . Текст распространила пресс-служба Госдепартамента.

Блинкена попросили прокомментировать беспокойство союзников США в соответствующих регионах в связи со сворачиванием военного присутствия США в Афганистане и Ираке. "Я думаю, что ошибочно уравнивать вовлеченность со степенью нашего военного присутствия в каком-либо конкретном месте. Мы в большой степени продолжаем присутствовать в регионе и будем это делать дальше, и мы привержены защите наших союзников и партнеров. Это не изменится. Мое определение вовлеченности намного шире, чем количество войск, которое у нас имеется в одном конкретном месте. Это и экономическая вовлеченность, и дипломатическая вовлеченность, и политическая вовлеченность, а все это только усиливается, в том числе и здесь, на Ближнем Востоке", - ответил Блинкен.

По словам госсекретаря, США "в целом добились успеха в достижении своих целей" в Афганистане, которые заключались в том, чтобы "осуществить правосудие в отношении тех, кто совершил нападение" на США во время терактов 11 сентября 2001 года, а также "сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось с афганской территории". "Хоть мы и выводим наши войска, мы в очень большой степени вовлечены в Афганистане, поддерживаем Афганистан с экономической точки зрения, оказываем содействие в развитии, предоставляем гуманитарную помощь, поддержку их силам безопасности, а также вовлечены дипломатически с целью попытаться усадить стороны [конфликта] за стол переговоров", - подчеркнул дипломат.

То же самое, по его словам, касается и взаимодействия с Ираком. "У нас очень обширные отношения с Ираком с экономической, дипломатической и политической точки зрения", - сказал он. Госсекретарь вновь добавил, что не считает военное присутствие показателем, определяющим степень вовлеченности США. "Я думаю, что мы намного более эффективны, когда эта вовлеченность является широкой, охватывает все сферы, и в этом плане наша вовлеченность только усилилась", - добавил Блинкен.

Военное присутствие

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

В понедельник Байден заявил, что боевая миссия США в Ираке завершится к концу года, однако сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом будет продолжено. Американский лидер, в частности, пояснил, что США сосредоточатся на консультировании и обучении местных сил безопасности.