ЕСПЧ отказался пересмотреть дело осужденных за два убийства националистов Тихонова и Хасис

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в процедуре пересмотра решения по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом ТАСС рассказал их адвокат Дмитрий Аграновский.

"Страсбургский суд отказал правительству РФ в передаче дела на рассмотрение в Большую палату ЕСПЧ. Это означает, что решение ЕСПЧ вступило в силу", - заявил он.

В феврале этого года Европейский суд признал, что российский суд нарушил статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, когда рассматривал дело Тихонова и Хасис. По мнению Страсбургского суда, присяжные не были беспристрастны, когда выносили обвинительный приговор в отношении националистов. При этом ЕСПЧ не присудил Тихонову и Хасис денежной компенсации. После этого Минюст РФ направил в ЕСПЧ ходатайство о передаче дела на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ.

"Однако сегодня я получил письмо из Европейского суда, где сказано об отказе в передаче этого дела". По словам адвоката, теперь его подзащитные получили право на обращение в президиум Верховного суда России за пересмотром приговора. "Мы проведем с Тихоновым и Хасис консультации и решим, подавать ли туда жалобу после решения ЕСПЧ или нет", - добавил защитник.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы.