Япония продлевает ЧС в Токио и расширяет его еще на несколько префектур

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение продлить до 31 августа действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса, а также расширить действие ограничений еще на несколько префектур. Об этом в пятницу на заседании экспертной комиссии заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

"Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и на Окинаве. Также мы решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Сайтама, Канагава, Тиба и Осака", - отметил он. Нисимура добавил, что власти также вводят усиленные меры против распространения инфекции в северной префектуре Хоккайдо, центральной Исикаве, западных Киото и Хёго и юго-западной Фукуоке. До этого режим ЧС в Токио действовал до 12 августа.

Министр по восстановлению экономики Японии также призвал местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и содействовать борьбе с распространением инфекции. "Мы понимаем, что сейчас лето и впереди летние праздники, но хотели бы попросить народ по возможности воздержаться от поездок по стране", - отметил он. Нисимура также попросил местных жителей не собираться большими компаниями и по возможности проводить больше времени дома в кругу родных. "Поддерживайте наших спортсменов, просматривая соревнования Олимпиады дома по телевизору", - добавил он.

В четверг в Японии был подтвержден очередной максимум заражений - 10 699 случаев. Таким образом, соответствующий показатель впервые превысил отметку в 10 тыс. Предыдущий максимум был выявлен в Японии 28 июля (9 576). Антирекорд на протяжении трех дней обновляется и в Токио. Во вторник в столице Японии были подтверждены рекордные 2 848 случаев инфицирования, в среду - 3 177, в четверг - 3 865.

Правительство Японии объясняет ухудшение эпидемиологической обстановки распространением дельта-штамма. Между тем власти указывают на преобладающее число молодежи среди инфицированных, связывая это с активным проведением вакцинации пожилого населения. Японское правительство не признает возможной связи токийской Олимпиады с распространением инфекции. Так, 27 июля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам, что проведение Олимпийских игр не вызывает у него беспокойства, поскольку, по его словам, число людей на городских улицах уменьшилось из-за ряда мер, таких как перевод сотрудников компаний на удаленную работу.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии с 23 июля по 8 августа проходит без зрителей.