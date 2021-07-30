Конгресс США одобрил выделение $2,1 млрд на охрану Капитолия и эвакуацию афганцев

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг вслед за Сенатом проголосовала за утверждение пакета ассигнований в размере $2,1 млрд (416 голосов за, 11 против), которые будут направлены на охрану территории Капитолия и программу переезда афганцев, которые помогали американскому контингенту во время операции в Афганистане. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа. Законопроект теперь должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

"Один из самых отвратительных дней для демократии". Американские СМИ о штурме Капитолия

Данный план предусматривает $521 млн на покрытие расходов Национальной гвардии, чьи подразделения обеспечивали безопасность вокруг здания Конгресса после беспорядков 6 января. $300 млн отведено на модернизацию инфраструктуры, в том числе на установку новых камер видеонаблюдения, $70 млн коснется зарплат и общих расходов полиции Капитолия.

В рамках пакета Пентагону выделят $500 млн на проведение эвакуации и временное размещение помогавших США афганцев. Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. таких лиц, оказывавших содействие американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще примерно 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Госдепартаменту выделят $600 млн, которые в том числе пойдут на обработку визовых запросов.

Ранее по инициативе контролирующих теперь Конгресс демократов был создан спецкомитет по расследованию штурма Капитолия. Республиканцы критикуют состав новой структуры, где восемь из 13 мест занимают демократы, и обвиняют оппонентов в предвзятости в вопросе утверждении кандидатур.

6 января сторонники занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.