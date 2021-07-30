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Пандемия COVID-19
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Пентагон ввел требование о вакцинации или тестировании персонала на коронавирус

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что дал поручение ведомству разработать план обязательной вакцинации для военнослужащих

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США ввело в четверг требование для военных и гражданского персонала о проведении вакцинации от нового коронавируса или регулярном тестировании на наличие инфекции. Об этом говорится в заявлении заместителя главы пресс-службы Пентагона Джамала Брауна.

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"В соответствии с распространенными президентом предписаниями все военные и гражданский персонал министерства должны предоставить свой статус вакцинации. В случае невозможности или нежелания делать это персонал будет обязан носить маски, соблюдать социальную дистанцию, проходить регулярное тестирование и будет ограничен в отправлении в командировки", - сказал представитель ведомства.

"Министр обороны Ллойд Остин начнет также консультации с нашими медицинскими специалистами и Комитетом начальников штабов ВС, чтобы решить, каким образом и когда внедрить рекомендации президента о внесении вакцин от COVID-19 в полный список требований для военного персонала", - отметил Браун.

По его словам, распространение штамма "дельта" и скорость его передачи делают данные "дополнительные защитные меры более жизненно необходимыми для обеспечения безопасности вооруженных сил и страны".

Президент США Джо Байден сообщил в четверг, выступая в Белом доме, что дал поручение Пентагону разработать план обязательной вакцинации для военнослужащих.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19Остин, Ллойд
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