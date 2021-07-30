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Ким Чен Ын призвал к повышению боеготовности армии

Лидер КНДР заявил, что враждебные силы в настоящее время "систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по стране", наращивают вооружения и активизируют всевозможные военные учения с целью агрессии
Лидер КНДР Ким Чен Ын Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Первый в истории семинар для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА) прошел в Пхеньяне с 24 по 27 июля. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений, сообщило в пятницу агентство ЦТАК.

"В настоящее время враждебные силы систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по КНДР, наращивают вооружения и активизируют всевозможные военные учения с целью агрессии. Мы должны приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений", - сказал Ким Чен Ын в своем выступлении на семинаре.

В мероприятии приняли участие военачальники и политические комиссары всех армейских подразделений. На нем обсуждались вопросы тактической и политической подготовки кадров для армии, а также повышение обороноспособности на фоне роста новых угроз.

Пхеньян традиционно осуждает совместные маневры ВС Южной Кореи и США, называя их репетицией вторжения в КНДР. В последние годы Сеул и Вашингтон отменили или сократили масштаб ряда учений из-за пандемии и для поддержки дипломатического процесса, направленного на вовлечение Пхеньяна в мирный диалог. В этом году совместные учения военных США и Южной Кореи запланированы на август.

Теги
КНДРКим Чен Ын
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