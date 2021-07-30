В Японии сообщили, что пока не получали от РФ разъяснений о предложениях Путина по Курилам

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Японское правительство пока не получало от России разъяснений о предложениях президента Владимира Путина по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Мы приняли во внимание нынешние заявления президента Путина. Мы намерены на различных уровнях продолжать консультации, касающиеся конкретизации совместной деятельности на четырех северных островах (так здесь называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС), исходя из того, что такая деятельность не должна противоречить нашей юридической позиции. На данный момент мы не получали объяснений от российской стороны о том, что будет с налогообложением, или о других вопросах, которые освещались в СМИ", - сказал он.

Ранее на этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа Мишустина началась с посещения Курильского архипелага, а именно острова Итуруп.

Обратить в этой поездке особое внимание на Курильские острова премьеру поручил Путин. Глава государства напоминал о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

По итогам визита Путина в Японию в декабре 2016 года и его встреч с тогдашним японским премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Это должно стать основой для подписания документа. В настоящее время страны ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.