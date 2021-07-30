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Госдеп утверждает, что КНР преследует СМИ, освещающие наводнение в провинции Хэнань

В ведомстве заявили, что "иностранным журналистам все чаще отказывают в визах во въезде или пребывании в Китае"

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил в четверг с утверждением, что китайские власти якобы ведут слежку и преследуют иностранных журналистов, освещающих наводнение в центральной провинции КНР Хэнань. При этом конкретных примеров в заявлении представителя ведомства не приводится.

"США глубоко обеспокоены все более жесткой слежкой, преследованием и запугиванием американских и других иностранных журналистов в Китае, включая иностранных журналистов, освещающих наводнение в провинции Хэнань, повлекшее разрушения и человеческие жертвы", - утверждал Прайс.

По версии представителя администрации США, "иностранным журналистам все чаще отказывают в визах во въезде или пребывании в Китае".

"Мы призываем КНР действовать как ответственная страна, надеемся, что [власти] будут приветствовать иностранные СМИ и мир на предстоящих Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине", - говорится в заявлении Прайса.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон отказаться от попыток вмешательство во внутренние дела КНР.

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