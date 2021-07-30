Эксперт считает, что причиной неудач США в Афганистане стали высокомерие и лживость

"Я ссылаюсь на два слова, которые способны охарактеризовать Афганистан (то есть действия США в этой стране - прим. ТАСС). Одно - это высокомерие, [мнение о том, что] мы можем каким-то образом взять страну, которая в 2001 году находилась в состоянии разрухи, и превратить ее за использованный промежуток времени в маленькую Норвегию. А второе - это лживость", - заявил аудитор американской администрации на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

"Мы преувеличивали, более чем преувеличивали, - признал Сопко. - И наши генералы, и наши послы, и все наши должностные лица - перед Конгрессом [США] и американским народом, говоря, что мы вот-вот добьемся перелома ситуации". "Мы столько раз "добивались перелома", что развернулись на 360 градусов. Мы как волчок. Вот проблема Афганистана", - убежден генинспектор.

По его мнению, эта проблема характерна не только для Афганистана. "Считаю, что вы это найдете и в других странах, куда мы входили. Мы должны быть честными. С собой и с американским народом, который за это платит. Не только деньгами, но и кровью <...>", - сказал Сопко. Он, в частности, подверг критике попытки Вашингтона сформировать в Афганистане сильную центральную власть. "Мы пришли в Афганистан, думая, что создадим сильное центральное правительство, на этом будет сконцентрировано наше внимание. И это была ошибка", - считает специалист. Кроме того, он подчеркнул, что "полным провалом" стали американские усилия, нацеленные на искоренение незаконного производства в Афганистане наркотиков и торговли ими.

"То, что вы видите в Афганистане, - это свидетельство проблем нашего собственного правительства. У нас отвратительная кадровая система. У нас отвратительная система [государственных] закупок. <...> И мы отвратительным образом усваиваем уроки <...> крупных действий, подобных тем, которые предпринимали в Афганистане", - добавил Сопко.

Нынешний президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.