Пентагон намерен свернуть ассигнования на Ми-17 в Афганистане в 2022 году

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США планирует завершить выделение средств на обслуживание и ремонт российских вертолетов Ми-17, находящихся на вооружении Афганистана, в 2022 финансовом году. Об этом говорится в новом ежеквартальном отчете, представленном Конгрессу США аппаратом генерального инспектора американского правительства по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко.

Как напоминается в этом документе, датированным 30 июля, ВВС Афганистана переходят по инициативе США к эксплуатации американских десантно-транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk, отказываясь от привычных для них Ми-17. "2022 финансовый год станет последним, когда Министерство обороны [США] будет требовать средства на техническое обеспечение вертолетов Ми-17. Некоторые [из них] останутся в [афганском] парке, чтобы обеспечивать боевые возможности до тех пор, пока не станет зрелым потенциал [применения машин] UH-60 и не завершится переход на [американские десантно-транспортные вертолеты] CH-47 [Chinook]", - отмечается в отчете.

Выступая в четверг на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), Сопко не смог предоставить по просьбе корреспондента ТАСС никаких дополнительных сведений относительно дальнейших замыслов американской администрации, касающихся Ми-17 в Афганистане. Вместе с тем специалист признал, что решение Вашингтона о переводе ВВС Афганистана с Ми-17 на UH-60 было воспринято им как проблематичное. "Мы пришли в предыдущих [своих] докладах [для законодательной ветви власти США] к выводу о том, что афганские ВВС находились на отметке устойчивости, равной почти 90-97%, с использованием бывших советских вертолетов, когда <...> американское правительство решило переключиться на UH-60. И мы говорили, что это выявленная нами проблема <...>", - заявил Сопко.

"Если цель заключается в том, чтобы иметь устойчивые афганские ВВС, то, предприняв данные действия, вы [сами] отдалили перспективу достижения этой цели обеспечения устойчивости", - подчеркнул генинспектор. При этом он добавил, что у решения о переводе афганцев на UH-60 были и политические аспекты, отказавшись обсуждать такие детали.

Закупка российских вертолетов для армии Афганистана осуществлялась в свое время на средства США. Позднее эта программа была свернута Вашингтоном в рамках его курса, обернувшегося резким обострением напряженности в отношениях с Москвой. В нынешнем докладе Сопко уточняется, что ВВС Афганистана располагают 56 вертолетами Ми-17, из которых можно эксплуатировать 32.