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Лесные пожары в Турции

Украина отправит самолет в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с происходящим

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Украина в пятницу направит в Турцию пожарный самолет для помощи в борьбе с огнем, которым охвачены леса на юге страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

"Выразил своему другу - президенту Турции Эрдогану - искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет вылетит [в пятницу] в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", - написал Зеленский в Twitter.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. В четверг министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли сообщил, что погибли четыре человека. Число пострадавших составляет 183.

Теги
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир АлександровичЛесные пожары в Турции
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