В Гонконге осужден первый обвиняемый в нарушении закона о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 июля. /ТАСС/. Верховный суд Гонконга в пятницу приговорил к девяти годам тюрьмы первого фигуранта дела о нарушении закона о национальной безопасности, принятого здесь летом прошлого года по инициативе Пекина. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Речь идет о 24-летнем антиправительственном активисте по фамилии Тун. Во время протестных акций 1 июля прошлого года радикал въехал на мотоцикле в кордон полицейских, в результате чего пострадали трое стражей порядка. При этом он имел при себе флаг с "революционными" лозунгами.

Суд обвинил мужчину в терроризме и в подстрекательстве к сепаратизму. По новому закону об обеспечении нацбезопасности ему грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.

Данный процесс проходил в течение 15 дней с участием трех специально уполномоченных главой администрации Гонконга судей, а также без присутствия присяжных заседателей.

Основную сложность и споры в ходе судебных дебатов вызвала интерпретация лозунга, который содержался на установленном на мотоцикле флаге: "Освободим Гонконг, революция нашего времени!". В итоге судьи постановили, что данный лозунг является нелегальным и призывает к свержению властей и сепаратизму. Обвиняемый своей вины не признал.

Закон о нацбезопасности

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.

Всего полиция задержала за последние месяцы свыше ста подозреваемых в нарушении нового закона, включая скандально известного в Гонконге медиамагната Джимми Лая.