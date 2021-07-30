Японская прокуратура повторно разберет дело в отношении экс-премьера Абэ

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Комитет при токийской прокуратуре, проводящий оценку ее заключений по тем или иным делам, посчитал неправильным решение отказаться от выдвижения официальных обвинений в отношении бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которого подозревали в нарушении выборного законодательства при организации банкетов для партийных сторонников. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Теперь столичная прокуратура должна в течение трех месяцев провести повторное расследование по делу экс-премьера и заново принять решение о том, следует ли выдвигать в отношении него официальные обвинения.

В Японии последние несколько лет развивался скандал вокруг ежегодных торжественных приемов, проводимых правительством с целью любования сакурой. В 2019 году на такой прием было приглашено множество сторонников правящей Либерально-демократической партии Японии и приближенных бывшего премьера Абэ из региональных ячеек партии. Обычно на это мероприятие, проводящееся с 1952 года, приглашают руководителей иностранных дипломатических представительств в Японии, выдающихся людей из мира искусства, культуры, спорта, науки и журналистики. Из-за резко изменившегося состава участников приема Синдзо Абэ обвиняли в непотизме (предоставлении привилегий родственникам и друзьям).

Вместе с тем в 2018 году в одном из отелей Токио накануне приема по любованию сакурой был организован банкет для 800 человек. За участие в нем с каждого брали по 5 тыс. иен ($46), хотя изначально сумма должна была быть в два раза больше. В этой связи весной прошлого года группа адвокатов в составе 660 человек подготовила обвинительные документы в отношении тогда еще премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с якобы имевшим место нарушением выборного законодательства. Они настаивали на том, что глава правительства, а также еще три человека из руководства организации партийных сторонников в префектуре Ямагути - избирательном округе Абэ - не предоставили точную финансовую отчетность о потраченных на мероприятие средствах и о взносах в фонд организации. По итогам расследования прокуратура приняла решение не возбуждать дело в отношении премьер-министра Абэ, но выдвинула официальные обвинения в отношении одного из его бывших секретарей по подозрению в организации схемы подкупа избирателей.