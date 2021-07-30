Корабли России и Индии провели двухдневные учения в Балтийском море

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июля. /ТАСС/. Корабли Индии и России провели 28-29 июля совместные учения в Балтийском море. Как сообщает в пятницу пресс-служба индийских ВМС на своей странице в Twitter, они проведены в рамках маневров "Индра".

"Фрегат-невидимка ВМС Индии "Табар" и малые ракетные корабли Российской Федерации "Зеленый дол" и "Одинцово" в течение двух дней провели морские операции, в том числе противовоздушные стрельбы, упражнения по пополнению запасов, вертолетные операции и совместное маневрирование", - говорится в сообщении.

Как рассказал прессе официальный представитель ВМС Индии Вивек Мадхвал, учения стали новым этапом в развитии двустороннего военно-морского сотрудничества. "Начатые в 2003 году учения "Индра" олицетворяют глубину стратегических отношений между двумя военно-морскими силами", - приводит в пятницу слова Мадхвала информационное агентство ПТИ. Он также указал, что маневры проводились в рамках визита индийского фрегата "Табар" в Санкт-Петербург для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России.

"Эти учения - еще одна веха в укреплении сотрудничества между двумя флотами и укреплении давних связей дружбы между двумя странами", - добавил представитель индийских ВМС.