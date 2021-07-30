Ведущий Fox News призвал генерала ВС США подать в отставку из-за слов о Путине

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон призвал подать в отставку генерал-майора ВС США Патрика Донахо из-за его твита с упоминанием президента России Владимира Путина.

В эфире телеканала во вторник была продемонстрирована публикация одного из пользователей Twitter, который в ироничной манере поинтересовался у Донахо, сколько войн он выиграл. "Вместо того, чтобы честно ответить на этот вопрос, а ответ на него - ноль, Патрик Донахо отвечает так: "Не будь подсадной уткой Путина", - отмечает Карлсон.

Ведущий подчеркнул, что своим резким высказыванием Донахо отреагировал на критику в адрес администрации президента США Джо Байдена. "С каких пор наши генералы сидят в Twitter, называя людей подсадными утками Путина только из-за того, что они не согласны с политикой Байдена?" - задался вопросом ведущий

"Почему этот парень до сих пор кем-то командует? Почему бы ему не подать в отставку? Я серьезно", - заключил Карлсон. Генерал-майор в июле был назначен командующим базы ВС США в Форт-Беннинге (штат Джорджия).