{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ведущий Fox News призвал генерала ВС США подать в отставку из-за слов о Путине

Такер Карлсон подчеркнул, что своим резким высказыванием в адрес российского президента Патрик Донахо отреагировал на критику в отношении лидера США Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон призвал подать в отставку генерал-майора ВС США Патрика Донахо из-за его твита с упоминанием президента России Владимира Путина.

В эфире телеканала во вторник была продемонстрирована публикация одного из пользователей Twitter, который в ироничной манере поинтересовался у Донахо, сколько войн он выиграл. "Вместо того, чтобы честно ответить на этот вопрос, а ответ на него - ноль, Патрик Донахо отвечает так: "Не будь подсадной уткой Путина", - отмечает Карлсон.

Ведущий подчеркнул, что своим резким высказыванием Донахо отреагировал на критику в адрес администрации президента США Джо Байдена. "С каких пор наши генералы сидят в Twitter, называя людей подсадными утками Путина только из-за того, что они не согласны с политикой Байдена?" - задался вопросом ведущий

"Почему этот парень до сих пор кем-то командует? Почему бы ему не подать в отставку? Я серьезно", - заключил Карлсон. Генерал-майор в июле был назначен командующим базы ВС США в Форт-Беннинге (штат Джорджия).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Полиция Латвии возбудила уголовное дело в связи с инцидентом с рейсом Ryanair в Минске
Уголовное дело было возбуждено по статье уголовного закона Латвии о преступных деяниях против свободы, чести и достоинства личности
Читать полностью