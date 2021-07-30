В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан выполнять мирные договоренности

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде призвала Армению и Азербайджан выполнять достигнутые ранее договоренности по мирному урегулированию нерешенных вопросов. Об этом она написана в четверг вечером в Twitter.

"Вызывают серьезную озабоченность сообщения о повторяющихся инцидентах на границе Армении и Азербайджана. Призываю стороны развивать принятые недавно гуманитарные меры и полностью выполнить заявление от 9 ноября [2020 года] по мирному урегулированию неразрешенных вопросов (трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе)", - указала она.

В среду, по данным обеих сторон, на армяно-азербайджанской границе произошли интенсивные перестрелки. По информации Баку, в результате были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван сообщил о трех погибших и пяти раненых армянских военных. В тот же день по инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля. Однако в четверг стороны сообщили о новых обстрелах своих позиций.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.