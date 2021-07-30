Белорусские правозащитники получили предупреждение Минюста

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Правозащитная организация "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) получила официальное предупреждение Министерства юстиции Белоруссии в связи с непредоставлением в срок сведений об их деятельности. Об этом говорится в сообщении БХК, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.

"Мы проинформировали министерство о том, что недостающие документы будут направлены им, как только представители организации будут допущены в опечатанный офис", - сообщили в организации. "Несмотря на ситуацию, министерство вынесло нам предупреждение за непредставление документов. В приказе также содержалось требование устранить допущенное нарушение до 27 июля. Однако сам приказ мы получили только вечером 27 июля, о чем свидетельствует штамп почтового отделения", - заявили в БХК.

Как уточнили в организации, согласно белорусскому законодательству, после двух предупреждений в течение года ее могут ликвидировать. 14 июля, как напомнили в организации, в офисе, где в тот момент никого не было, прошел обыск. "Дверь была взломана, а сам офис опечатан. Несмотря на это, 16 июля, т. е. в установленный срок, мы направили в министерство юстиции часть запрошенных сведений, которая имелась в нашем распоряжении. Все остальные запрошенные министерством документы находятся в опечатанном офисе, в связи с чем не представляется возможным представить их в указанные сроки - до 16 июля", - говорится в сообщении. По данным БХК, до настоящего времени его представители не смогли попасть в офис.

"В целом, наша позиция сегодня - использовать все возможные правовые средства для сохранения легального статуса организации. При необходимости будем обжаловать предупреждение в Верховном суде", - отмечается в сообщении организации.

Сотрудники правоохранительных органов 14 июля провели обыски в ряде негосударственных организаций. По данным правозащитников, после обысков были задержаны более 10 человек в рамках уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов). Следственный комитет Белоруссии заявил, что располагает информацией о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также СМИ к теневому движению финансовых средств, поступающих из-за границы для поддержки протестов.