В Раде предлагают отменить звание "Герой Украины" и ввести орден Золотого Трезубца

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады от президентской фракции "Слуга народа" предлагают отменить звание "Герой Украины", а вместо него ввести орден Золотого Трезубца. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, зарегистрированном в пятницу в украинском парламенте.

"Ввести вместо "Героя Украины" орден Золотого Трезубца - высшей государственной награды Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося достижения", - сказано в пояснительной записке.

Законопроектом "О внесении изменений в закон "О государственных наградах Украины" предлагается также ввести такие награды, как крест "Честь и слава" - для награждения за героический поступок с риском для жизни во время боевых действий, антитеррористических и миротворческих операций и крест "Достоинство и честь" - для награждения за героический поступок с риском для жизни в мирное время.

При этом депутаты предлагают отменить все почетные звания Украины, в том числе "Народный артист", "Заслуженный артист", "Заслуженный журналист", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист", "Мать-героиня". Вместо них предлагается ввести такие звания, как "Гордость профессии" и "Гордость нации".

Согласно законопроекту, президент, глава Верховной рады, народные депутаты, премьер-министр, а также министры и руководители других центральных органов исполнительной власти могут быть награждены государственными наградами только после завершения своих полномочий, за исключением награждения за личное мужество и героизм и награждения президентскими наградами в виде памятных и юбилейных медалей.