Оппозиционная партия Молдавии "Шор" поддержит кандидатуру Гаврилицы на пост премьера

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шор" поддержит кандидатуру Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра Молдавии, которую выдвинула президент Майя Санду. Об этом заявила в пятницу после консультаций с главой государства депутат Марина Таубер.

"Фракция партии "Шор", скорее всего, поддержит правительство. Мы надеемся на конструктивный диалог между президентом, парламентом и будущим кабинетом. Очевидно, что правительство будет избрано, и нужно закончить все процедуры в кратчайшие сроки, чтобы оно могло приступить к работе и искать решения для выхода из кризиса", - сказала Таубер.

Глава Молдавии провела в пятницу консультации с парламентскими фракциями по вопросу назначения кандидата на пост премьера, после чего подписала указ о выдвижении Гаврилицы, которую предложила правящая Партия действия и солидарности (ПДС), контролирующая 63 из 101 мандата. Она работала в правительстве Молдавии, возглавляла министерство финансов в 2019 году, когда Санду была премьером. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов заявил, что не будет голосовать за новый кабинет, но поддержит его программы, которые будут направлены на благо страны.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии 11 июля на фоне политического кризиса. После победы на президентских выборах 2020 года Санду добилась отставки правительства, сформированного Партией социалистов Республики Молдова, и заблокировала утверждение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором у фракции поддерживающей Санду ПДС было всего 15 депутатов.