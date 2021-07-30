ЕСПЧ принял жалобу родственников погибших при крушении сaмолета Минобороны в Сочи

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к производству жалобу родственников погибших при крушении самолета Минобороны под Сочи с требованием рассекретить дело и выплатить компенсацию. Об этом ТАСС сообщили в адвокатской фирме "Трунов, Айвар и партнеры", которая оказывает правовую помощь близким погибших.

"ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу адвоката Игоря Трунова в интересах 70 родственников погибших в авиакатастрофе самолета Минобороны РФ в Сочи. Оперативно и быстро начаты подготовительные коммуникации к рассмотрению дела по существу", - сообщили агентству. Жалоба подана на нарушения ст. 2 ("Право на жизнь"), ст. 6 ("Право на справедливое судебное разбирательство"), ст. 13 ("Нарушение права на эффективные средства правовой защиты") Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее они обращались в Мещанский районный суд Москвы с иском к Министерству обороны, страховой компании "СОГАЗ" и перестраховочной компании "Амлин" о взыскании недоплаченного страхового возмещения и возмещении морального вреда. Сумма иска составила 2 млрд 167 млн 514 тыс. 928 рублей. "В удовлетворении всех требований было отказано. Считаем также необоснованным засекречивание и прекращение уголовного дела по авиакатастрофе. Никто из ответственных лиц не был привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены", - подчеркивается в сообщении защиты.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.