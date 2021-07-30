Полиция Латвии возбудила уголовное дело в связи с инцидентом с рейсом Ryanair в Минске

РИГА, 30 июля. /ТАСС/. Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс в связи с экстренной посадкой в мае в Минске самолета ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair. Об этом в пятницу сообщает местное агентство LETA со ссылкой на представителя полиции Симону Гравите.

"В конце мая полиция начала ведомственное расследование, но позже было принято решение начать уголовный процесс", - указала она. Расследование было начато потому, что на борту самолета находились двое граждан Латвии, пояснила Гравите.

Уголовное дело было возбуждено по статье уголовного закона Латвии о преступных деяниях против свободы, чести и достоинства личности. В этой статье закона содержатся нормы, которые предусматривают ответственность за похищение человека, незаконное лишение свободы и захват заложников. При этом в Госполиции Латвии не комментируют международное сотрудничество по этому делу.

Пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Информация о минировании не подтвердилась.

Позже стало известно, что на борту находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, была также задержана гражданка РФ София Сапега. В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе. Этот инцидент стал причиной введения ЕС против Белоруссии секторальных санкций.