Эксперты: для соблюдения перемирия в Донбассе необходим контроль Запада и РФ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Контроль со стороны России и Запада за соблюдением сторонами конфликта в Донбассе договоренностей в сфере безопасности является необходимым условием прекращения вооруженного противостояния в регионе. Такой вывод содержится в поступившем в пятницу в ТАСС резюме экспертного исследования, проводившегося в мае и июне 2021 года Институтом миротворческих инициатив и конфликтологии. В нем приняли участие 24 специалиста по международной политике из 13 стран, в том числе из Великобритании, Австралии, России и Украины.

"Конфигурация, в рамках которой контроль за соблюдением режима прекращения огня со стороны Украины берут на себя страны Запада (США, Германия), а со стороны ЛДНР (Луганская и Донецкая народные республики) аналогичную функцию выполняет Россия", является одним из "наиболее эффективных и адекватных инструментов для прекращения фазы вооруженного противостояния в Донбассе", говорится в резюме.

К числу таких мер эксперты отнесли повышение уровня доверия и готовность сторон идти на уступки и компромиссы, признание за республиками Донбасса статуса полноценных участников переговоров, воссоздание Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в формате Украина - ЛДНР - Россия, санкции за нарушение этого режима, а также ликвидацию "выгодополучателей от вооруженного конфликта".

Специалисты считают необходимым продолжить работу по прекращению вооруженного противостояния в существующих форматах. "В большинстве своем эксперты согласились, что по тактическим проблемам безопасности наиболее эффективна подгруппа по безопасности трехсторонней Контактной группы, в то время как по стратегическим вопросам - нормандский формат на уровне глав государств", - указывается в документе по итогам исследования.

При этом большинство специалистов полагает, что дополнительные меры по усилению и контролю за режимом прекращения огня в Донбассе, утвержденные 21 июля 2020 года, имеют только тактический характер и не являются механизмом урегулирования конфликта, способным обеспечить устойчивый мир. По их мнению, это лишь "один из вариантов предупреждения еще большей эскалации в Донбассе", "способ временной стабилизации ситуации". Соглашение, "скорее, обеспечивает временную передышку для сторон конфликта без изменения баланса сил и не является устойчивым в долгосрочной перспективе", отмечают эксперты.

Основными минусами этого документа являются "отсутствие четких параметров и обязательств по отводу от линии соприкосновения тяжелого вооружения и военных контингентов", а также отсутствие механизмов контроля за соблюдением договоренностей, резюмируют специалисты. В нынешних условиях, считают они, как украинская сторона, так и представители республик Донбасса "зачастую просто не уведомляют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и общественность относительно нарушений режима прекращения огня".