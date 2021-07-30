Лукашенко заявил, что реализация свободы слова в Белоруссии переросла в экстремизм

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не намерены бороться со инакомыслием в стране, но не допустят, чтобы реализация свободы слова окончательно переросла в экстремистскую деятельность.

"Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Вырезать разные точки зрения - пропадет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность", - отметил Лукашенко в пятницу на встрече с представителями местных органов власти, его слова приводит агентство БелТА.

По словам Лукашенко, "одна история - критиковать власть". "И мы всегда воспринимали критику адекватно. Другая - призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает революционные настроения. Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные "сливы", кибератаки и доступ к личным данным", - сказал белорусский президент. Он добавил, что "сегодня уже все должны понимать, с какой конкретной целью по всей стране создавались ангажированные информационные ресурсы: сайты, телеграм-каналы, видеоблоги, группы в социальных сетях, мессенджеры".

Лукашенко констатировал, что "вся Беларусь была окутана этой сетью, сформирован целый пояс медиапорталов, ориентированных на конкретные населенные пункты, целые территории". По словам Лукашенко, "кроме Минска и областных центров особенно это характерно для Полесского региона, где орудовали как минимум три крупных портала". В связи с этим президент Белоруссии заявил, что "уже завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле".

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в настоящее время в республике арестовано более двадцати журналистов.