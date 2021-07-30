Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ могут быть размещены в Белоруссии в случае угрозы безопасности Союзного государства, но пока такой необходимости нет. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти.

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент сообщил, что Белоруссия сама может в нужный момент быстро "поставить под ружье" 500 тыс., "не считая "территориалов" (Войска территориальной обороны Белоруссии), "а это уже сила". "Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации <...> Если нужно, мы раздумывать не будем", - подчеркнул Лукашенко. При этом он повторил, что "в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости". "В острый период в августе прошлого года, когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие вооруженные силы, ни из России, ни с Украины, ни из других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция", - подытожил белорусский лидер.