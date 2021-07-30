Спецслужбы Болгарии фиксируют на границе рост нелегальной миграции

СОФИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел технического правительства Болгарии Бойко Рашков сообщил об увеличении числа попыток пересечения границы страны нелегальными мигрантами. Свое заявление он сделал в пятницу, отвечая на вопросы депутатов Народного собрания (парламента) страны.

"С начала года была зарегистрирована 17 261 попытка незаконного пересечения границы, 16 900 человек были остановлены пограничной полицией и возвращены на территорию соседних государств (Греции и Турции - прим. ТАСС), 570 нелегальных мигрантов были задержаны на территории страны", - сообщил министр.

Глава МВД уточнил, что для пресечения нелегальной миграции на границу были командированы дополнительные силы полиции и жандармерии, а также необходимая техника.