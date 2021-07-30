В Раде заявили, что Зеленский и Байден в августе обсудят проект "Северный поток - 2"

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время намеченного на август визита в Белый дом намерен обсудить с президентом США Джо Байденом проект "Северный поток - 2" и привлечение американской стороны к нормандскому формату (Германия, Россия, Украина, Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил депутат фракции "Слуга народа" в Раде Александр Корниенко.

"Президент будет задавать вопрос по "Северному потоку - 2", по энергетической, национальной безопасности, по привлечению так или иначе США к нормандскому формату. Мы попытаемся объяснить, как мы видим выполнение Минских соглашений, как мы видим мирный процесс", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Корниенко добавил, что Зеленский также планирует обсудить увеличение объема военной помощи со стороны США и экономические вопросы.

Пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила ранее, что президент США Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США. Тем временем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины.