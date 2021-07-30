Глава КГБ Белоруссии: Запад думает над применением военной силы для смены власти в стране

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Применение военной силы рассматривается определенными кругами Запада в качестве одного из вариантов смены власти в Белоруссии. Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил в пятницу председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель во время встречи президента страны Александра Лукашенко с представителями местных органов власти.

"В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы", - сказал глава белорусской спецслужбы.

Он добавил, что Белоруссия в настоящее время при отсутствии попыток организации массовых беспорядков продолжает оставаться в состоянии отражения гибридной агрессии со стороны Запада.

"Комитет государственной безопасности, оценивая состояние внутриполитической и международной обстановки вокруг нашей страны, констатирует, что, несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада", - отметил глава КГБ республики.

Дестабилизация обстановки

По словам Тертеля, Запад и представители белорусской оппозиции, покинувшие страну, планируют активизировать свои действия осенью 2021 года или в первой половине 2022 года.

"Начало активной фазы действий нашими оппонентами планируется в сентябре - октябре текущего года, либо в первой половине следующего года - при ожидаемом ими существенном падении уровня благосостояния населения вследствие санкций", - цитирует его слова "СБ. Беларусь сегодня".

Глава КГБ проинформировал, что в качестве дестабилизирующих факторов оппонентами власти рассматриваются "террористические акты и акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей СМИ, правоохранительных органов и судейского корпуса, а также диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения - с массовой гибелью людей и последующим обвинением в этом действующей власти".