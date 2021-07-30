Суд Испании отказал в экстрадиции доктора Блюма в Россию

МАДРИД, 30 июля. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции в Россию генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба юридической инстанции.

Блюм обвиняется в хищении около 29 млн рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой). "Национальная судебная коллегия отказала в экстрадиции в Россию врача Евгения Блюма, - уточнили в испанской юридической инстанции. - Коллегия отказала в выдаче, потому что факты уже были расследованы и [дело] было закрыто в судах Малаги".

Как уточнили в пресс-службе коллегии, суд "поясняет, что до запроса об экстрадиции судебное решение в отношении этих событий уже было принято в Испании". "Суд напоминает, что сама спортсменка признала компетенцию испанских судов расследовать факты при подаче жалобы испанским судебным властям", - добавили в юридической инстанции.

По данным следствия, доктор медицинских наук Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки Чаадаевой (более известной под девичьей фамилией Комиссарова), которая на тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году получила травму позвоночника и утратила способность ходить. В мае 2014 года в Испании Блюм убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей, пообещав за год поставить ее на ноги. Но после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, так как при такой травме это невозможно сделать путем каких-либо реабилитационных мероприятий.

Уголовное дело в отношении Блюма было возбуждено в сентябре 2019 года. На основе собранных доказательств Следственным комитетом ему заочно предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. 9 июня 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Блюма. Согласно решению суда, он будет заключен под стражу на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ.

В феврале этого года Блюм был задержан в Испании, однако затем суд королевства постановил освободить его из-под стражи под подписку о невыезде. Суд по экстрадиции в Россию состоялся в конце июля. На нем прокуратура выступила против выдачи подозреваемого РФ.