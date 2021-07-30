Биограф Меркель сообщил, что канцлер ФРГ опасалась выхода Греции из еврозоны

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в 2015 году боялась выхода Греции из зоны евро еще больше, чем в 2012 году на пике долгового кризиса, поскольку опасалась сближения Афин с Москвой. Об этом говорится в появившейся в пятницу на полках книжных магазинов ФРГ книге "Ангела Меркель. Канцлер и ее время".

Автор новой биографии - немецкий историк и журналист Ральф Больман. Она вышла в издательстве C. H. Beck. Больман в 2013 году уже издавал книгу о действующем канцлере.

"Конфликт с Россией был причиной того, почему Меркель в 2015 году, возможно, боялась выхода Афин [из еврозоны] еще больше, чем за три года до этого. Она видела опасность в том, что Греция после отказа от евро могла попасть под еще большее российское влияние", - утверждает автор. По его мнению, исторические связи Греции и России теснее, чем принято считать на Западе.