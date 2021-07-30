Биограф канцлера сообщил, что Меркель и Путин повышали голос на переговорах по Украине

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин открыто говорили друг другу в лицо то, что думали во время кризиса на Украине в 2014 году, порой переходили на повышенные тона и не следовали общепринятым правилам дипломатии. Об этом говорится в появившейся в пятницу на полках немецких книжных магазинов книге "Ангела Меркель. Канцлер и ее время".

Автор новой биографии Меркель - немецкий историк и журналист Ральф Больман. Она вышла в издательстве C.H.Beck. Больман в 2013 году уже написал книгу о действующем канцлере.

Коснувшись периода кризиса на Украине в 2014 году, Больман отметил, что Меркель, "как и большинство других западных политиков и внешнеполитических экспертов, практически не ожидала вмешательства Путина [в ситуацию]". "Она в кризисном 2014 году десятки раз созванивалась с российским президентом, со стороны Федерального ведомства печати последовали публичные заявления касательно 27 таких переговоров", - говорится в книге. "От поездки в Москву Меркель отказалась, опасаясь отсутствия шансов на успех и из-за риска показаться униженной Путиным", - отмечается в ее биографии.

"Переговоры [между лидерами двух стран] едва ли становились приятнее, несмотря на то что Меркель и Путин научились уважать друг друга. Путин теперь знал об упорстве Меркель, он знал, что с ней, как с ведущим политиком Европы, придется считаться еще в обозримом времени, - пишет Больман. - Оба они всегда по достоинству оценивали друг друга, хотя и не одобряли действия каждой из сторон".

"Телефонные переговоры 2014 года часто имели характер дуэлей, речь шла по существу", - говорится в книге. Сотрудники, присутствовавшие на этих переговорах, сообщили Больману, что Путин говорил "много, иногда бесконечно, больше половины отведенного времени". "В сложных ситуациях он, по их словам, становился "очень эмоциональным, азартным и даже взбешенным". Неясным было, скрывается ли за этим настоящая вспышка эмоций или это лишь расчет", - отмечается в биографии Меркель. "Они говорили все друг другу в лицо", - рассказали автору свидетели переговоров. "Оба открыто общались друг с другом, пренебрегая общепринятыми правилами дипломатии. Иными словами, иногда они переходили на повышенные тона", - говорится в книге.

Больман также отметил, что Меркель в тот момент ставила целью на фоне кризиса на Украине объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций. Впрочем, отмечает он, расчет Европы на то, что повышение цен на продукты в России вследствие взаимных санкций приведет к снижению популярности президента РФ среди населения, не оправдался.