Глава Минобороны Белоруссии упрекнул Запад в провокациях против страны

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Страны НАТО предпринимают провокационные действия в отношении Белоруссии с целью дискредитации страны на международной арене. Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил в пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время встречи президента страны Александра Лукашенко с представителями местных органов власти.

"Периодически вскрываются нарушения воздушных границ Беларуси. Только с апреля по июнь таких было три. Кроме того, отмечается высокая активность применения беспилотных летательных аппаратов органами пограничной службы и подразделениями вооруженных сил сопредельных стран. Эти мероприятия могут быть составной частью подготовки провокационных действий в приграничных районах с целью создания новых информационных поводов для дискредитации Беларуси на международной арене", - отметил глава оборонного ведомства.

Как сказал Хренин, "военно-политическая обстановка вокруг страны продолжает оставаться сложной". "Запад в лице США и Евросоюза не оставляет попыток создать условия для того, чтобы диктовать нам свою волю. Продолжается давление в политической, информационной и экономической сферах", - отметил министр.

По его словам, не остается в стороне и военная сфера. "Блок НАТО продолжает разведывательную деятельность против нашей страны и проведение мероприятий оперативной боеподготовки вооруженных сил стран - членов альянса на территории сопредельных государств", - сказал он. В частности, пояснил глава Минобороны, рядом с госграницей Белоруссии развертываются дополнительные посты радиоэлектронной разведки, подразделения специального назначения Польши ведут разведку участков госграницы.