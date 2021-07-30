Лукашенко вернул на доработку представленные ему предложения по изменению основного закона

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу заявил, что представленный ему проект изменений в конституцию страны нельзя назвать хорошо подготовленным, в связи с чем документ отправлен на доработку. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Я сегодня вернул все это писание вам [в Конституционную комиссию]. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение - пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум", - сказал глава государства на встрече с представителями местных органов власти.

Ранее Лукашенко проинформировал, что все участвовавшие в дискуссиях на тему конституционных изменений были услышаны. "Предлагаемые в основной закон изменения - это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны", - подчеркнул он.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии из 36 человек, которая занимается выработкой изменений и дополнений в основной закон. В июле информационно-аналитическое учреждение "Круглый стол демократических сил" опубликовало на своем сайте итоговое предложение этого органа по проекту конституции.

Согласно документу, в частности, глава государства избирается на пять лет непосредственно народом Белоруссии тайным голосованием на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права, причем "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Также предлагается лишить лидера страны права отменять акты правительства и издавать декреты. Кроме того, в проекте предлагается узаконить возможность смещения президента с должности Всебелорусским народным собранием в связи с совершением госизмены или иного тяжкого преступления. В случае необходимости этот орган может решать вопрос о легитимности выборов лидера страны, а также определяет стратегию развития государства, и его решения обязательны к исполнению.