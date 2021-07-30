СМИ: похищенного в Молдавии экс-судью Чауса обнаружили в Винницкой области Украины

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Бывший украинский судья Николай Чаус, похищенный ранее в Молдавии, находится в одном из сел Винницкой области. Об этом сообщило в пятницу издание "Страна".

Оно ссылается на старосту села Мазуривка Леонида Витковского, который объявил об обнаружении Чауса. По словам старосты, экс-судья сказал, что был похищен неизвестными. Материал сопровождается фотографией, на которой запечатлен похожий на Чауса человек, сидящий в некоем помещении.

Супруга юриста Светлана сообщила "Стране", что не осведомлена об обнаружении мужа, на связь с ней он не выходил. При этом женщина опознала на фотографии своего спутника. "Да. Это он. <...> Только седой", - сказала она.

По сведениям издания, с Чаусом работают сотрудники Службы безопасности Украины.

Адвокат семьи экс-судьи Ростислав Кравец в комментарии "Стране" заявил, что его подзащитный еще не выходил с ним на связь. "Как и журналисты, я только что узнал о том, что якобы в Могилев-Подольском был обнаружен Николай Чаус. По состоянию на 15:10 (по местному времени, совпадает с московским) со мной ни он, ни представители правоохранительных органов не связывались. Надеюсь, это правда. После общения с Николаем Чаусом будут приняты решения о необходимости предоставления правовой помощи", - сказал юрист. Он добавил, что сейчас связывается с винницким управлением полиции и Национальным антикоррупционным бюро Украины для получения доступа к клиенту.

Дело Чауса

Чаус был задержан украинскими правоохранительными органами в 2016 году по подозрению в получении взятки, в сентябре того же года Верховная рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, он покинул территорию Украины. С 2017 года подозреваемый скрывался в Молдавии, пытаясь получить там убежище, а Киев требовал его экстрадиции по обвинению в коррупции.

3 апреля адвокат Чауса сообщил, что его подзащитный был похищен неизвестными в Кишиневе. Глава МВД Молдавии Павел Войку позже проинформировал, что полиция обнаружила машины, использованные при похищении, и установила круг подозреваемых в этом преступлении иностранных граждан, которые позже пересекли границу с Украиной. Вице-спикер молдавского парламента Владимир Батрынча считает, что похищение было спланировано и осуществлено украинскими спецслужбами. Наблюдатели отмечают, что судья, знакомый с громкими коррупционными делами в соседней стране, может быть использован в политической борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко.

29 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила об отсутствии сотрудничества со стороны Киева в расследовании похищения Чауса.