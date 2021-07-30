Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчуку

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева о мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутату Верховной рады Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. Такое решение апелляционный суд принял в пятницу.

"Оставить в силе решение Печерского районного суда о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста [Медведчуку] до 7 сентября", - огласила решение председательствующий судья.

Комментируя решение суда, Медведчук назвал его политическим. "Мы сейчас услышали не правовое, а исключительно политическое решение", - заявил он после заседания суда.

Медведчук заявил, что будет через суд добиваться отмены домашнего ареста.

"Все действия будут обжалованы. Мы будем обжаловать и подозрение [в отношении Медведчука в совершении государственной измены], и будем обращаться в суд об изменении меры пресечения. Никто не собирается останавливаться", - сказал он.

Медведчук подчеркнул, что "продолжит борьбу до торжества объективности и реального действия законов Украины".

Адвокаты Медведчука просили суд отменить решение первой инстанции и не применять никакой меры пресечения главе политсовета ОПЗЖ. Свое требование они пояснили тем, что прокуратура не предоставила оснований для продолжения срока домашнего ареста политика и доказательств его вины.

Печерский районный суд Киева 9 июля продлил Медведчуку на два месяца - до 7 сентября - срок домашнего ареста. Сам политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали постановление результатом давления на суд. 15 июля стало известно, что защита политика подала апелляцию на решение суда.