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Законодатели США заподозрили Минюст в предвзятом отношении к выходцам из Азии

Авторы письма просят ведомство провести внутреннее расследование, в том числе проверить так называемую Инициативу по Китаю
Министр юстиции - генпрокурор США Меррик Гарленд EPA-EFE/WIN MCNAMEE/POOL
Описание
Министр юстиции - генпрокурор США Меррик Гарленд
© EPA-EFE/WIN MCNAMEE/POOL

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Американские законодатели написали министру юстиции - генпрокурору США Меррику Гарленду письмо с призывом расследовать предполагаемую предвзятость возглавляемого им ведомства по отношению к выходцам из Азии. Об этом пишет в пятницу портал Axios.

"За долгие годы многие люди азиатского происхождения оказались ошибочно обвинены министерством юстиции в шпионаже", - говорится в письме, к которому присоединились почти 100 законодателей из обеих палат Конгресса США. Они привели в пример несколько подобных случаев. "Общим в каждом из этих дел был обвиняемый с азиатской фамилией, а также невинный человек, жизнь которого оказалась перевернута с ног на голову", - считают авторы письма.

Они просят Минюст провести внутреннее расследование, в том числе проверить так называемую Инициативу по Китаю - программу, запущенную при предыдущем президенте США Дональде Трампе и направленную, по утверждению Вашингтона, на противодействие попыткам КНР украсть американскую интеллектуальную собственность.

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