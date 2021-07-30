Медассоциация Словении начала процесс против врачей-антипрививочников

ЛЮБЛЯНА, 30 июля. /ТАСС/. Врачебная палата Словении начала дисциплинарный процесс в отношении двух медиков, разместивших сообщения с призывами против вакцинации от коронавируса на своих страницах в социальных сетях. Об этом в пятницу сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на ассоциацию.

Теперь судьбу врачей, выступивших против вакцинации, определит комиссия по этике палаты. В случае, если их действия сочтут непрофессиональными и вредящими репутации медицинских работников, им могут грозить исключение из профсоюза и потеря лицензии.

Вакцинация жителей Словении против коронавируса началась 27 декабря. При ее проведении используются препараты компаний BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Президент Словении, спикеры обеих палат парламента, председатель правительства и большая часть министров вакцинировались препаратом AstraZeneca после его признания безопасным и эффективным Европейским агентством лекарственных средств. По состоянию на 29 июля, полный курс вакцинации завершили 46% совершеннолетних жителей страны.