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Пандемия COVID-19

Медассоциация Словении начала процесс против врачей-антипрививочников

Если действия медиков сочтут непрофессиональными и вредящими репутации медицинских работников, их могут лишить лицензии

ЛЮБЛЯНА, 30 июля. /ТАСС/. Врачебная палата Словении начала дисциплинарный процесс в отношении двух медиков, разместивших сообщения с призывами против вакцинации от коронавируса на своих страницах в социальных сетях. Об этом в пятницу сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на ассоциацию.

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Теперь судьбу врачей, выступивших против вакцинации, определит комиссия по этике палаты. В случае, если их действия сочтут непрофессиональными и вредящими репутации медицинских работников, им могут грозить исключение из профсоюза и потеря лицензии.

Вакцинация жителей Словении против коронавируса началась 27 декабря. При ее проведении используются препараты компаний BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Президент Словении, спикеры обеих палат парламента, председатель правительства и большая часть министров вакцинировались препаратом AstraZeneca после его признания безопасным и эффективным Европейским агентством лекарственных средств. По состоянию на 29 июля, полный курс вакцинации завершили 46% совершеннолетних жителей страны.

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СловенияПандемия COVID-19
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