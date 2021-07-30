На западе Афганистана совершили нападение на штаб ООН

ТАСС, 30 июля. Организация Объединенных Наций в Афганистане осудила нападение, совершенное на ее объект в Герате, в результате которого погиб служащий афганской полиции и были ранены несколько офицеров. Об этом сообщила в пятницу на своей официальной странице Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

По ее данным, в результате атаки, во время которой штаб-квартира подверглась гранатометному и артиллерийскому обстрелу, никто из сотрудников ООН не пострадал. "Виновные в этом нападении должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - заявила глава МООНСА Дебора Лайонс.

Также сообщается, что в районе, где было совершено нападение, 30 июля происходили боевые действия между талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) и правительственными войсками. ООН пытается в срочном порядке восстановить полную картину нападения.