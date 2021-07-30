Frontex разместило дополнительно 60 своих сотрудников на границе Литвы и Белоруссии

ВАРШАВА, 30 июля. /ТАСС/. Агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex разместило дополнительно 60 своих сотрудников на литовско-белорусской границе, чтобы помочь Вильнюсу справиться с потоком нелегальных мигрантов из стран Азии, проникающих в Литву с территории Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении организации.

Таким образом, группа сотрудников Frontex на границе Литвы и Белоруссии была увеличена до 100 человек, в их распоряжении находятся 30 патрульных машин и два вертолета. "Офицеры группы будут работать вместе со своими литовскими коллегами и помогать им осуществлять пограничный контроль, вести наблюдение на границе, а также содействовать в регистрации, идентификации и досмотре нелегальных мигрантов, пересекающих границу", - говорится в сообщении Frontex.

1 июля совместно с литовскими пограничниками на границе с Белоруссией Frontex приступила к патрулированию в составе шести специалистов агентства из Венгрии, Германии и Франции. Тогда же указывалось, что в середине текущего месяца группа помощи Frontex будет увеличена до 30 человек. Затем Литва попросила как минимум удвоить численность той группы, а также направить специальное техническое оборудование для слежения за ситуацией на границе.

По данным Агентства, сначала этого года литовские власти зафиксировали 3,2 тыс. случаев незаконного пересечения границы мигрантами, следовавшими из Белоруссии. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.