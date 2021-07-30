Страны БРИКС доработали совместный план действий по борьбе с терроризмом

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июля. /ТАСС/. Представители стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) доработали план действий по борьбе с терроризмом, содержащий конкретные меры по реализации Контртеррористической стратегии объединения. Как сообщает в пятницу МИД Индии в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства, работа над планом проходила 28-29 июля в ходе организованного страной 6-го заседания Контртеррористической рабочей группы БРИКС.

"Основным итогом заседания рабочей группы стала доработка плана действий БРИКС по борьбе с терроризмом, содержащего конкретные меры по реализации Контртеррористической стратегии БРИКС, принятой лидерами объединения в 2020 году. План действий направлен на дальнейшее укрепление ориентированного на результат сотрудничества между странами БРИКС по таким темам, как предотвращение терроризма и борьба с ним, проблемы радикализации, финансирования терроризма, неправомерного использования Интернета террористами, ограничение передвижения террористов, пограничный контроль, защита уязвимых целей, обмен информацией, международное и региональное сотрудничество", - указывается в документе.

МИД Индии отмечает, что подготовка плана действий БРИКС по борьбе с терроризмом является одним из ключевых результатов председательства Индии в объединении и он будет принят на встрече советников по национальной безопасности "пятерки", запланированной в следующем месяце. Как сообщили в индийском внешнеполитическом ведомстве, участники заседания 28-29 июля "приняли решение о дальнейшем расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом в соответствии с планом действий".